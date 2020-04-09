09.04.2020 - 00:00 |
Her şey dahil dönemi bitiyor
Turizm sektörü temsilcileri, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında turistlerin tercihlerinde ve sektörün dinamiklerinde köklü bir değişim yaşanacağını öngörüyor.
Değişimin tahmin edilemeyecek boyutlara ulaşabileceğini belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, “Öncelikle her şey dahil biraz rafa kalkacak ve ilgi görmeyecek. Ülkelerin her şey dahilden uzaklaşacağını düşünüyorum. Çamaşırlar 30-40 derecede yıkanıyordu, 60’ın üzerine çıkacak. Temizlik personeli maske ve eldiven kullanacak. Yine servis ve mutfak personelinde maske ve eldiven kullanımı zorunlu hale gelecektir” dedi. l AA
Irak'tan getirilen 17 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildiYeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen biri kadın 17 Türk vatandaşı, Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.