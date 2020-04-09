Her şey dahil dönemi bitiyor

Değişimin tahmin edilemeyecek boyutlara ulaşabileceğini belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, “Öncelikle her şey dahil biraz rafa kalkacak ve ilgi görmeyecek. Ülkelerin her şey dahilden uzaklaşacağını düşünüyorum. Çamaşırlar 30-40 derecede yıkanıyordu, 60’ın üzerine çıkacak. Temizlik personeli maske ve eldiven kullanacak. Yine servis ve mutfak personelinde maske ve eldiven kullanımı zorunlu hale gelecektir” dedi. l AA