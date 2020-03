Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve tüm federasyon başkanlarının ortak kararı ile süresiz ertelenen spor müsabakaları sonrası, İzmir’in en çok kullanılan toplu taşıma araçlarından olan İZBAN’dan, İzmir’deki futbol kulüplerine birlik olma çağrısı geldi.

Büyük destek gördü

İZBAN’ın sosyal medya hesabından Altay, Altınordu, 1928 Bucaspor, Göztepe, Karşıyaka, Ekol Göz Menemenspor ve İzmirspor’un da dahil edildiği paylaşımda, “Yine birlikte tribünlere koşmaya söz mü?” ifadelerine yer verildi. İZBAN’dan yapılan bu paylaşım sonrası futbol kulüplerinden de destek mesajları geldi. Göztepe’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Her şey geride kalacak. Gürsel Aksel Stadı’nda daha büyük bir coşkuyla buluşacağız” ifadeleri kullanıldı. Altay da, “Aynı coşkuyla devam edeceğiz” paylaşımında bulundu.

Altınordu, “Söz her şey geride kalacak ve tribünlerde yine el ele vereceğiz” dedi. Karşıyaka ise İZBAN’ın tribünlere yeniden koşma çağrısına, “Koşacağız söz” ifadeleriyle destek verdi. Ekol Göz Menemenspor, “Söz! Aynı heyecan, coşku, birlik ve beraberlikle tribünlerimizde omuz omuza kenetlenecek, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her şey geride kalacak” ifadelerini kullandı. 1928 Bucaspor da destek mesajında, “Söz her şey geride kalacak ve hep birlikte yine tribünlere koşacağız” diyerek başlatılan akıma desteğini sürdürdü.

Taraftarlara moral oldu

Koronavirüs tedbirleri sebebiyle evlerinden çıkmamaları üzerine uyarılan vatandaşların moralini yüksek tutmak için İZBAN tarafından başlatılan paylaşım dizisi, İzmirli futbolseverlere de moral oldu.

Liglerin önce seyircisiz devam etmesi ve ardından bakanlık kararı ile ertelenmesi sebebiyle tutkunu olduğu renklerin yanında olamayan taraftar, sosyal medyadaki bu paylaşımla birbirlerine destek oldu, “EvdeKal” başlığı altında buluştu.