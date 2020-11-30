Her sokağı temizleniyor

Kemalpaşa Belediyesi, ilçede artan koronavirüs vakalarını önleyebilmek amacıyla kent genelinde uyguladığı dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalara 2 ilaçlama makinesi, 2 arazöz, 4 traktör ve 14 personelle ilçe merkezinde başlayan ekipler, tüm kamusal alanları dezenfekte etti. Virüsle mücadelede herhangi bir zafiyete izin vermediklerini belirten Başkan Rıdvan Karakayalı, “Vatandaşlarımızdan mecbur olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istiyoruz” dedi.