BİST1.4080.64EURO9.35-1.11USD7.63-0.93ALTIN460.82-1.28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Her türlü bilgi elimizin altında’
    ABONE OL
    20.12.2020 - 00:04 |

    ‘Her türlü bilgi elimizin altında’

    İZİKAD Akademi Eğitimleri ‘Liderlikte Teknolojik ve Duygusal Zeka Dengesi’ sunumuyla Satış Koçu ve Danışmanı Ahmet Yardımcı ile devam etti.

    ‘Her türlü bilgi elimizin altında’

    Kadınların iş hayatında biraz teknolojiden uzak göründüğünü ve bu eksik gördükleri yanına yönelik bir proje geliştirdiklerini söyleyen İZİKAD Başkanı Betül Sezgin, “Bu sebeple bu eğitimin projemize de büyük faydası olacağını düşündük” dedi. “Bir lider çalışanları için değerli olmalıdır, değer de duygulardan yola çıkar” diyen Yardımcı ise, şöyle konuştu:

    “Duygusal zekanın 4 parametresi var. Öz farkındalık, öz yönetim, sosyal farkındalık ve ilişki yönetimi duygusal zekayı oluşturur. Bunlar doğal yetenek değil, hepsi öğrenilebilir. Dijital dünyadaki verileri, çeşitli teknolojik araçlar kullanarak harmanlama becerisi de teknolojik zekadır. Kişisel, duygusal özellikler ve adresler dahil her tür bilgiyi elimizle internete yüklüyoruz. Eskiden internetten bilgi çekerdik, şimdi internet bizden bilgi çekiyor. Bu sonsuz veriyi işlemek, orda aradığımızı bulmak teknolojik zekanızı geliştirmenize bağlı.”

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kar yağışı kenti beyaza bürüdü

    Kar yağışı kenti beyaza bürüdü

    Erken emekli olmanın 6 formülü!

    Erken emekli olmanın 6 formülü!

    Aşının içeriğinde hangi maddeler yer alıyor?

    Aşının içeriğinde hangi maddeler yer alıyor?

    Denizli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 19 Aralık son depremler listesi...

    Denizli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 19 Aralık son depremler listesi...

    Sıradaki Haber