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    HaberlerEge Haberleri ‘Her zaman sizinleyiz’
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    15.11.2020 - 00:06 |

    ‘Her zaman sizinleyiz’

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’in Karaburun ilçesine bağlı kırsal Kösedere Mahallesi’nde, 30 Ekim’de meydana gelen, Boğaziçi Kandilli Rasathanesi’ne göre 6.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi.

    ‘Her zaman sizinleyiz’

    Ağır hasarlı yapılara ilişkin bilgi alan Pakdemirli, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Muhtarlarla da görüşen Pakdemirli, sorunların çözümü için bürokratlarına talimat verdi.

    Mahallde bir binanın yıkıldığı, ilçe genelinde de ağır hasarlı 44, orta hasarlı 3 yapı bulunduğu bildirildi. Pakdemirli’ye, Bakan Yardımcısı Fatih Metin, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve bürokratlar eşlik etti.

     

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