Herkes evindeyken onlar kaçak kazıda

Sokağa çıkma yasağında, Manisa’nın Soma ilçesinde iki kişi, kaçak kazı yaparken yakalandı. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki SİT alanı içindeki tarihi bir kalıntıda kazı yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, A.K.Ö. ve E.Ç’yi gözaltın aldı. Zanlılara sokağa çıkma yasağına uymadıkları için 3 bin 150’şer lira idari para cezası uygulandı. l AA