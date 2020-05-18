18.05.2020 - 00:00 |
Herkes evindeyken onlar kaçak kazıda
Sokağa çıkma yasağında, Manisa’nın Soma ilçesinde iki kişi, kaçak kazı yaparken yakalandı. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki SİT alanı içindeki tarihi bir kalıntıda kazı yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, A.K.Ö. ve E.Ç’yi gözaltın aldı. Zanlılara sokağa çıkma yasağına uymadıkları için 3 bin 150’şer lira idari para cezası uygulandı. l AA
Antalya'da mobilya atölyesinde yangınAntalya'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında, atölyede bulunan ahşap malzemeler zarar gördü.
Yavru kedi, 8 saatte kurtarıldıBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin kaputuna giren yavru kedi, itfaiye ve oto tamircilerinin 8 saat süren çabası sonucu kurtarıldıktan sonra bu kez olay yerine gelen basın mensuplarının aracının şanzıman boşluğuna girdi. Ancak bu kez kısa sürede gizlendiği yerden çıkarılan kedi, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.