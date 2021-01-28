‘Herkes üstüne düşeni yapmalı’

Etkinliğe, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil Kınay ile Halk Sağlığı Profesörü Ali Osman Karababa katıldı. Toplantının açılışında konuşan İKKB Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, “Herkes üstüne düşeni yaparsa dünya daha yaşanabilir yer olur. BM Sürdürülebilir Küresel Hedeflerde 5. sırada toplumsal cinsiyet eşitliği var, 6. sırada ise temiz su var” dedi. Kınay da, su sorununun küresel bir problem olduğundan hareketle topyekün bir mücadelenin yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Karababa ise, özellikle devletlerin, hükümetlerin ve yerel yönetimlerin su konusunda duyarlılık göstermesi, tüm imar düzenlemelerinde, sanayi izinleri ve yapılaşmada suyu gözeterek yapması gerektiğini kaydetti.