'Herkesi mutlu etmek mümkün değil'

Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, aynı zamanda yine başkanı olduğu Kulüpler Birliği Vakfı’nın aylık olağan toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği’ndeki başkanlık görevini devre arasına kadar sürdüreceğini ve ardından seçimli genel kurul sonrası koltuğu seçilecek olan yeni adaya bırakacağı kararını hatırlatan Sepil, “Kulüpler Birliği Başkanlığı ile Göztepe için gündemde olan yabancı yatırım konusunun hiçbir ilgisi yok. Bazı yatırımcıların, Göztepe’ye yatırım yapmak konusunda ilgisi var. ‘Keşke bu gerçek olsa’ diyorum. Çünkü Türk futbolunda bir ilk olacak. Bu görüşmelerin hemen hemen tamamında benim başkan kalmam isteniyor, hatta şart koyuluyor. Dolayısıyla bu iki konu birbiriyle bağlantılı değil” ifadelerini kullandı.



‘Camiaya duyuracağım’



Yabancı yatırımcı konusunda kulübün menfaatlerini gözeterek adım atacaklarını ve henüz sonuçlanmış bir girişimin olmadığını belirten Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, “Biz, Göztepe olarak muhtemel yatırımcılarla görüşmeleri sürdürüyoruz. Bu konuyla ilgili bitmiş bir görüşme yok. Zaten böyle bir durum netlik kazanırsa, nasıl bir yatırımcının geldiğini ve niye Göztepe’ye yatırım yapmak istediği konularını ilk olarak camiamla paylaşacağımı duyurmuştum. Bu konunun, Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndaki geleceğim ile bir ilgisi kesinlikle yok” dedi. İş hayatının, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı’na tam anlamıyla vakit ayırabilmesine olanak sağlamadığını belirten Sepil, “21 kulübü mutlu etmeye çalışan başkan olmak kolay değil. Ben bu zorlu görevi en iyi şekilde yerine getirdiğimi düşünüyorum. Yeniden aday olmama kararını da yeni vermedim” diye konuştu.



Nwobodo da tamam



Dış transferde son olarak Macar kaleci Balazs Megyeri ile sözleşme imzalayan Göztepe, orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo’yla prensipte anlaştı. Macaristan’ın Ujpest takımında forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun İzmir’e geldiği ifade edildi. Nijeryalı Nwobodo’nun sağlık kontrolünden geçeceği ve bir aksilik yaşanmazsa Göz Göz’ün oyuncuyla resmi sözleşme imzalayacağı açıklandı. Nwobodo geçen sezon Ujpest’te 34 resmi maça çıkıp 3 kez fileleri sarstı.



‘Galibiyet serisi başlatacağız’



Sezonun ilk maçında evinde Yukatel Denizlispor’u 5-1 yenerek ilk haftayı liderlik koltuğunda kapatan Göztepe, bugün 2. haftanın açılış müsabakasında Yeni Malatyaspor’a konuk olacak. Yeni Malatya Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır görev yapacak. Sarı kırmızılılarda Teknik Direktör İlhan Palut, galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi, “Biz sezona istediğimiz gibi başladık. Ligin ilk haftaları her zaman zor geçer. Biz en iyi şekilde hazırlıklarımızı yaptık. Sahada oyuncularımız gereken mücadeleyi gösterecek” diye konuştu.