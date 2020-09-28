Herkesin tek dileği mutlu son

Sol bacağındaki ağrı ve şişliğin 9 santim büyüklüğünde bir tümor nedeniyle olduğunun ortaya çıkmasıyla kemik kanseriyle mücadelesi başlayan minik Ecrin Aydoğ, Uşak’tan Ege Üniversitesi’ne uzanan zorlu yolculuğunu, ‘Benim Hikâyem’ adı altında kitaplaştırmaya başladı. Tedavisi devam eden ve bu süreçte 16 kiloya kadar düşüp yürüyememeye başlayan Ecrin, kanserle ve hastaneyle tanışmasını şu sözlerle aktardı:

“Annem ve babamda hep ağlamaklı bir hal hissediyordum. Hatta gece evimize gelen misafirler bile hep ağlamaklı ve şaşkındı. Benim hissimi sorarsanız korkuyordum. İlk defa içimde bu kadar korku vardı. Sanki gece annem yanımda yokmuş gibi bir korku ama onlar hep rüyaydı, uyanınca geçiyordu ama bu kansere karşı korkum kolay geçmeyecek gibiydi. Hastane koridorunda yürürken hiç kimsenin odadan çıkmadığını ve çocukların da saçlarının olmadığını gördüm. Oyun odası vardı ama oynamaya gelen çocuk yoktu.”

Kan bağışı çağrısı

Önce büyüklere bir kitap yazmayı düşündüğünü söyleyen Ecrin, kitabının kapağında biri saçlı, diğeri de saçları dökülmüş iki melek figürünün yer alacağını çünkü en büyük hayallerinden birinin, kemoterapi nedeniyle kaybettiği saçlarının yeniden çıkması olduğunu dile getirdi; “Ailelere de, “Çocuklarını en küçük bir ağrıda bile hemen doktora götürsünler çünkü büyüyebilir ve çocuklar yürüyemeyebilir” tavisyesinde bulundu. Ecrin’in annesi Pelin Aydoğ da, “En büyük hayalemiz kitabın mutlu sonla bitmesi. Metastaz yapmadan Ecrin’in bu süreci atlatması hedefleniyor. Kan değerleri çok düşüyor. Kan bağışına ihtiyacımız oluyor. Bulamadığımız için 6-7 saat hastanede beklediğimiz zamanlar oluyor” diye konuştu.