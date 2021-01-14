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    HaberlerEge Haberleri HES kodu eşleştirmesi devam ediyor
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    14.01.2021 - 00:03 |

    HES kodu eşleştirmesi devam ediyor

    HES kodu eşleştirmesi devam ediyor

    İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun pandemiyle mücadele kapsamında aldığı karar gereğince; kent içi toplu ulaşım araçlarına binişte HES Kodu tanımlanmış İzmirim Kartların kullanılması uygulaması, 11 Ocak Pazartesi günü itibariyle başladı. Aktif kullanılan İzmirim Kartların yüzde 85’ten fazlasına tanımlama işleminin yapıldığı görüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi, işlemi henüz gerçekleştirmeyen vatandaşlara, “Mağduriyet yaşamamak için İzmirim Kartınız ile HES kodunuzu eşleştirin” çağrısı yaptı.

    ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, “Tanımlama işlemi devam ediyor. Görebildiğimiz, en büyük iki sorun, kişisel bilgilerin yanlış yazılması ve cep telefonuna gönderilen onay kodunun girilmemesi. Lütfen bilgilerimizi dikkatli girelim” dedi.

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