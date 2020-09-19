19.09.2020 - 00:00 |
Heyecan dorukta
Selçuk’taki Pamucak Plajı’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu’nun ortaklaşa ev sahipliğiyle düzenlediği CEV U18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası’nda heyecan sürüyor.
Yarınki final maçlarıyla sona erecek organizasyonda mücadele kızgın kumlarda tüm heyecanıyla devam ederken, sporcular Pamucak’ın masmavi sularında serinliyor. Şampiyonada kadınlarda 21 ülkeden 58 sporcu, erkeklerde ise 24 ülkeden 70 sporcu mücadele ediyor. Pandemi kuralları nedeniyle seyircisiz oynanan organizasyonda bugün saat 16.00’da kadınlar, 17.30’da erkekler çeyrek final karşılaşmaları oynanacak. Turnuvanın yarı final ve final karşılaşmaları yarın yapılacak.