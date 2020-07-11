11.07.2020 - 00:02 |
Heyecan sürüyor
Bu yıl 20’ncisi düzenlenecek olan Miss&Mr.Model Of Turkey Yarışması’nda heyecan sürüyor.
Başvurular için son günün 20 Temmuz olarak belirlendiği yarışma bugüne kadar dizi ve sinemaya da çok sayıda yeni yetenek kazandırdı. Bunlardan biri de 2004 tescilli modeli Gökhan Keser oldu. Selena dizisindeki Burak öğretmen karakteriyle beğeni alan Keser, Sıla ile yaptığı düetle de ses getirdi. Rönesans Ajans bünyesinde ve Akif Örük öncülüğünde gerçekleşecek yarışmanın, ön elemeleri İstanbul ve İzmir’de yapılacak.
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.