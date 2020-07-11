Heyecan sürüyor

Başvurular için son günün 20 Temmuz olarak belirlendiği yarışma bugüne kadar dizi ve sinemaya da çok sayıda yeni yetenek kazandırdı. Bunlardan biri de 2004 tescilli modeli Gökhan Keser oldu. Selena dizisindeki Burak öğretmen karakteriyle beğeni alan Keser, Sıla ile yaptığı düetle de ses getirdi. Rönesans Ajans bünyesinde ve Akif Örük öncülüğünde gerçekleşecek yarışmanın, ön elemeleri İstanbul ve İzmir’de yapılacak.