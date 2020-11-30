Heyecanlandıran keşif

15 bin kişilik Batı Tiyatrosu’ndaki heyecan verici bir buluntuyu gün yüzüne çıkardıklarını söyleyen Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, “Belki de şehrin baş tanrısı Zeus’a ait tapınağın rahibi olabilir. Ya da dokuma tanrıçası Athena. Tam net değil ama bir tapınağın yöneticisi olduğu net” diye konuştu. l SEBAHATDİN ZEYREK AA