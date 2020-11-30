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    HaberlerEge Haberleri Heyecanlandıran keşif
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    30.11.2020 - 00:03 |

    Heyecanlandıran keşif

    UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan Laodikya Antik Kenti’nde devam eden kazı ve restorasyon çalışmalarında 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen rahip başı heykeli bulundu.

    Heyecanlandıran keşif

    15 bin kişilik Batı Tiyatrosu’ndaki heyecan verici bir buluntuyu gün yüzüne çıkardıklarını söyleyen Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, “Belki de şehrin baş tanrısı Zeus’a ait tapınağın rahibi olabilir. Ya da dokuma tanrıçası Athena. Tam net değil ama bir tapınağın yöneticisi olduğu net” diye konuştu. l SEBAHATDİN ZEYREK AA

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