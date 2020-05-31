31.05.2020 - 00:02 |
Heykeller bakımda
Karşıyaka Belediyesi, kentin simgesi olan heykel ve büstler için bakım çalışması başlattı.
İlk uygulama, Örnekköy Mahallesi’ndeki Başpehlivan Karaali’nin heykelinde gerçekleştirildi. Ardından Bostanlı Demokrasi Meydanı’nın yan tarafında bulunan Zübeyde Hanım Büstü’nün yenileme çalışmaları tamamlandı. Başkan Dr. Cemil Tugay, “Diğer eserlerimizi de sırasıyla bakım ve onarımdan geçireceğiz” dedi.
Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.