Hibeyle kurdu, 30 ülkeye ulaştı

Aydın Germencik’te incir tüccarlığı yapan 46 yaşındaki Muhsin Seyrek, 2015 yılında Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan (TKDK) aldığı 480 bin liralık hibeyle incir işletme tesisi kurdu. Şu anda sezonda yaklaşık 1000 ton ürün satan, yüzde 90’ını da yurt dışına gönderen Seyrek, “30 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ciromuz 4 milyon dolara kadar çıktı. 130 kişiye de istihdam sağlıyoruz” dedi.

Bir işi başarmak için insanın önce kendisine inanması gerektiğini dile getiren Seyrek, “Biz sadece iş değil aynı zamanda ülkemize döviz girdisi de sağlıyoruz. Devletin desteğiyle bu kadar büyüdük. Amacımız daha çok ihracat yapmak. Böylece hem ülkemize hem vatandaşımıza hem de üreticimize destek olmak” diye konuştu.