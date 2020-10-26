85,90BİST1.191-0.64EURO9.450.07USD7.96-0.05ALTIN487.450.30
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Hibeyle kurdu, 30 ülkeye ulaştı
    ABONE OL
    26.10.2020 - 00:09 |

    Hibeyle kurdu, 30 ülkeye ulaştı

    Hibeyle kurdu, 30 ülkeye ulaştı

    Aydın Germencik’te incir tüccarlığı yapan 46 yaşındaki Muhsin Seyrek, 2015 yılında Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan (TKDK) aldığı 480 bin liralık hibeyle incir işletme tesisi kurdu. Şu anda sezonda yaklaşık 1000 ton ürün satan, yüzde 90’ını da yurt dışına gönderen Seyrek, “30 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ciromuz 4 milyon dolara kadar çıktı. 130 kişiye de istihdam sağlıyoruz” dedi.

    Bir işi başarmak için insanın önce kendisine inanması gerektiğini dile getiren Seyrek, “Biz sadece iş değil aynı zamanda ülkemize döviz girdisi de sağlıyoruz. Devletin desteğiyle bu kadar büyüdük. Amacımız daha çok ihracat yapmak. Böylece hem ülkemize hem vatandaşımıza hem de üreticimize destek olmak” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KYK 2020 burs ve yurt başvurular başladı mı? Son durum nedir?

    KYK 2020 burs ve yurt başvurular başladı mı? Son durum nedir?

    Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

    Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

    Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

    Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

    El frenini çekmeyi unuttu! Sonrası korkunç...

    El frenini çekmeyi unuttu! Sonrası korkunç...

    Sıradaki Haber