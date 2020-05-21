Hiçbir şey engel olmaz!

Germencik’te Başkan Fuat Öndeş’in katkılarıyla düzenlenen kutlamada, belediyeye ait bayrak ve balonlarla süslü araçlar günün anlam ve önemine uygun marşlar ve şarkılar eşliğinde ilçenin tüm cadde ve sokaklarını gezdi. Araçlar, geçen yıl teröristlerce şehit edilen Sözleşmeli Piyade Er Görkem Akkuş’un evinin önüne gelince durdu, hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Saat tam 19.19’da ise belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı ve güne özel çeşitli marşlar çalındı, tüm Germenciklileri balkon ve camlara toplandı. Başkan Fuat Öndeş, “Hiçbir şey bu coşkuya engel olamaz” dedi.