BİST102.1580.17EURO7.450.01USD6.790.04ALTIN381.490.41
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Hiçbir şey engel olmaz!
    ABONE OL
    21.05.2020 - 00:02 |

    Hiçbir şey engel olmaz!

    Hiçbir şey engel olmaz!

    Germencik’te Başkan Fuat Öndeş’in katkılarıyla düzenlenen kutlamada, belediyeye ait bayrak ve balonlarla süslü araçlar günün anlam ve önemine uygun marşlar ve şarkılar eşliğinde ilçenin tüm cadde ve sokaklarını gezdi. Araçlar, geçen yıl teröristlerce şehit edilen Sözleşmeli Piyade Er Görkem Akkuş’un evinin önüne gelince durdu, hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Saat tam 19.19’da ise belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı ve güne özel çeşitli marşlar çalındı, tüm Germenciklileri balkon ve camlara toplandı. Başkan Fuat Öndeş, “Hiçbir şey bu coşkuya engel olamaz” dedi.

    İzmir'de merkezi sisteme girenler, camilerden 'müzik' yayını yaptıİzmir'de, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapıldı. İzmir Müftülüğü konu ile açıklama yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    987. hafta Şans Topu sonucu hızlı sorgulama sayfası! - 20 Mayıs Şans Topu canlı çekiliş sonuçları açıklandı - 5+1 bilen çıktı mı? Büyük ikramiye...

    987. hafta Şans Topu sonucu hızlı sorgulama sayfası! - 20 Mayıs Şans Topu canlı çekiliş sonuçları açıklandı - 5+1 bilen çıktı mı? Büyük ikramiye...

    Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

    Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

    Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

    Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

    1324. hafta Sayısal Loto sonucu hızlı sorgulama ekranı! - 20 Mayıs Sayısal Loto CANLI çekiliş sonuçları yayımlandı - 6 bilen çıktı mı, büyük ikramiye...

    1324. hafta Sayısal Loto sonucu hızlı sorgulama ekranı! - 20 Mayıs Sayısal Loto CANLI çekiliş sonuçları yayımlandı - 6 bilen çıktı mı, büyük ikramiye...

    Sıradaki Haber