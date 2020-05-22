‘Hiçbir şeyi ihmal etmedik’

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, salgınla mücadelede birçok adım attıklarını söyledi. Dezenfektasyon çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Karakayalı, “7 bin adet gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. 210 bin maske dağıttık. Sokak hayvanlarını unutmadık. Vatandaşımıza 30 bin adet fide dağıttık. Kiraz sezonu için de çalışmalarımızı titizlikle yaptık. Hasadın sorunsuz geçmesi ve her kesimin bundan faydalanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.