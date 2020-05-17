Hierapolis konser için hazırlanıyor

Denizli’nin dört bir yanında Kovid-19’a karşı mücadele veren Büyükşehir Belediyesi ekipleri Cumhurbaşkanlığı’nın, “7 Tepeden 7 Kıtaya” projesiyle Pamukkale’de de düzenleyeceği konser öncesi Hierapolis Antik Tiyatro’da dezenfeksiyon çalışması yaptı. Özel koruyucu kıyafetler giyen ekipler, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ürünleri kullandı.