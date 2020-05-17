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    HaberlerEge Haberleri Hierapolis konser için hazırlanıyor
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    17.05.2020 - 00:03 |

    Hierapolis konser için hazırlanıyor

    Hierapolis konser için hazırlanıyor

    Denizli’nin dört bir yanında Kovid-19’a karşı mücadele veren Büyükşehir Belediyesi ekipleri Cumhurbaşkanlığı’nın, “7 Tepeden 7 Kıtaya” projesiyle Pamukkale’de de düzenleyeceği konser öncesi Hierapolis Antik Tiyatro’da dezenfeksiyon çalışması yaptı. Özel koruyucu kıyafetler giyen ekipler, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ürünleri kullandı.

    Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.
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