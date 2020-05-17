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    HaberlerEge Haberleri Hilal için bağışa
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    17.05.2020 - 00:02 |

    Hilal için bağışa

    İzmir’de bir ay önce lösemi teşhisi konulan 1.5 yaşındaki Hilal bebek, sağlığına kavuşmak için kemik iliği nakli olmayı bekliyor.

    Hilal için bağışa

     Virüs önlemleri nedeniyle hastanede olan kızını günlerdir göremeyen baba Yunus Yıldız, “Doktorların açıklamalarına göre kızım Hilal, en kısa sürede ilik nakli olmazsa hayati tehlike söz konusu. Lütfen yardım edin, bağış yapın” çağrısında bulundu.

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