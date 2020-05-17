17.05.2020 - 00:02 |
Hilal için bağışa
İzmir’de bir ay önce lösemi teşhisi konulan 1.5 yaşındaki Hilal bebek, sağlığına kavuşmak için kemik iliği nakli olmayı bekliyor.
Virüs önlemleri nedeniyle hastanede olan kızını günlerdir göremeyen baba Yunus Yıldız, “Doktorların açıklamalarına göre kızım Hilal, en kısa sürede ilik nakli olmazsa hayati tehlike söz konusu. Lütfen yardım edin, bağış yapın” çağrısında bulundu.
Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.