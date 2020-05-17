Hilal için bağışa

Virüs önlemleri nedeniyle hastanede olan kızını günlerdir göremeyen baba Yunus Yıldız, “Doktorların açıklamalarına göre kızım Hilal, en kısa sürede ilik nakli olmazsa hayati tehlike söz konusu. Lütfen yardım edin, bağış yapın” çağrısında bulundu.