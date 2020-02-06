Bu yÄ±l sevgililer iÃ§in alkolsÃ¼z ve alkollÃ¼ olmak Ã¼zere iki ayrÄ± mÃ¶nÃ¼ hazÄ±rlayan ÅŸef HÃ¼seyin YÄ±lmaz ve ekibi, otelin 31. katÄ±nda hizmet veren Windows On The Bay Restaurantâ€™da unutulmaz bir geceye imza atacak. Organizasyonda piyano, gitar ve keman sanatÃ§Ä±larÄ±ndan oluÅŸan mÃ¼zisyenler, Ã¢ÅŸÄ±klar iÃ§in en romantik parÃ§alarÄ± seslendirecek. Otel yetkilileri, dileyen misafirleri, geceye Ã¶zel sabah kahvaltÄ± da dahil olmak Ã¼zere avantajlÄ± fiyatlarla deniz manzaralÄ± odalarda aÄŸÄ±rlayacak.

Â