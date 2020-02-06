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    06.02.2020 - 00:42 | | YUSUF Ã‡INAR

    Hiltonâ€™dan aÅŸk mönüsü

    14 Åžubat Sevgililer GÃ¼nÃ¼ iÃ§in Ä°zmirlilere yerden metrelerce yÃ¼ksekte, romantik bir akÅŸam yemeÄŸi sunmayÄ± planlayan Hilton Izmir ekibi, aÅŸk mÃ¶nÃ¼sÃ¼nÃ¼ tanÄ±ttÄ±.Â

    Hiltonâ€™dan aÅŸk mönüsü

    Bu yÄ±l sevgililer iÃ§in alkolsÃ¼z ve alkollÃ¼ olmak Ã¼zere iki ayrÄ± mÃ¶nÃ¼ hazÄ±rlayan ÅŸef HÃ¼seyin YÄ±lmaz ve ekibi, otelin 31. katÄ±nda hizmet veren Windows On The Bay Restaurantâ€™da unutulmaz bir geceye imza atacak. Organizasyonda piyano, gitar ve keman sanatÃ§Ä±larÄ±ndan oluÅŸan mÃ¼zisyenler, Ã¢ÅŸÄ±klar iÃ§in en romantik parÃ§alarÄ± seslendirecek. Otel yetkilileri, dileyen misafirleri, geceye Ã¶zel sabah kahvaltÄ± da dahil olmak Ã¼zere avantajlÄ± fiyatlarla deniz manzaralÄ± odalarda aÄŸÄ±rlayacak.

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    KÄ±rmÄ±zÄ± bültenle aranan PKK'lÄ±lar AP'de ortaya çÄ±ktÄ±Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan bir vekil tarafÄ±ndan Türk bayraÄŸÄ±na yapÄ±lan saygÄ±sÄ±zlÄ±ktan sonra yeni bir skandala imza atÄ±larak, terör örgütü PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katÄ±lÄ±mÄ±yla sözde Kürt konferansÄ± düzenlendi.
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