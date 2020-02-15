Hırvat bakanı fuara davet etti

Türkiye’nin, otomotiv ve yan sanayii, tekstil, hazır giyim, demir çelik, mobilya, ayçiçeği, bisküvi, şekerleme ve çikolata gibi ürünlerde potansiyel ihracatçı olduğuna dikkati çeken Bakan Ruhsar Pekcan, bunun dışında hizmet, turizm, müteahhitlik ve müşavirlik sektörlerinin de önemli iş birliği alanları olduğunu dile getirdi, “Hırvatistan’ın ithalatçı, Türkiye’nin ihracatçı olduğu, ama karşılıklı ticaretin az gerçekleştiği ürünlerle ilgili bir çalışmamız var, kendilerine takdim ettik” dedi.

‘Memnuniyetle...’

AK Parti Milletvekili Çankırı, Hırvat bakanı geniş katılımlı bir heyetle İzmir Enternasyonal Fuarı’na davet ettiklerini söyledi, “Resmi davetimizi de ulaştıracağız” vurgusunu yaptı.

Bakan Pekcan da, İzmir Enternasyonal Fuarı’nda Akdeniz ülkeleriyle ilgili olarak ‘Mavi Kıta’ sembolüyle bir tema düşündükleri bilgisini verdi.

Hırvat Bakan Horvat da 2018-2019 yıllarında iki ülke arasında olumlu ekonomik gelişmeler yaşandığına dikkat çekti, ileride ticaret hacminde 600 milyon dolarlardan çok daha yukarılara gidileceğini söyledi, “İzmir Fuarı’na memnuniyetle katılacağız” dedi.