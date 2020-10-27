Hızal’dan 550 gün eleştirisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Başkan Tunç Soyer’in 550 günü değerlendirdiği toplantısına, “Sadece hayal sattı” yorumu yaptı. “İzmirliler trafiği, ulaşımı, kokuyu, altyapıyı, körfez temizliğini, kentsel dönüşümü, kültürparkın geleceğini yani kısacası İzmir’in sorunlarını ve çözümlerini konuşacak bir belediye başkanı beklerken maalesef bambaşka öncelikleri olan bir büyükşehir belediye başkanının sahne şovuyla karşılaştı” diyen Hızal, şöyle konuştu:

Projeleri devraldı

Mozzarellası’nı sadece 28 mandayla dünyaya duyurabileceğine inanacak kadar hayalperest bir belediye başkanını ilk kez görüyoruz. Nisan ayında görüşülen faaliyet raporunda tarım ve hayvancılığa yönelik 1 adet dahi göletin yapılmadığını biliyoruz. Yine kendisinin söz vermiş olduğu Basmane Meydanı, Karşıyaka İskele önü ve Alsancak Gar önünde trafiği rahatlatacak battı-çıktılar ile alternatif yollara dair hiçbir yatırımın yapılmadığını gördük. Otopark meselesinde kapasiteyi 100.000 araca çıkaracağını söyleyen Soyer, 550 gün sonunda kendi projesi olmayan Karabağlar Selvili Otoparkı’nın sadece açılışını yapmıştır. Bu performansıyla İzmir’in otopark sorunu 30 yıl sonrasında ancak çözülür. Narlıdere Metrosu projesi, Mavişehir’deki opera binası, tamamlanan ve kendisinin sadece açılışında bulunduğu Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi’ndeki Biyogaz Tesisi gibi bazı yatırımlara biz biliyoruz ki, Tunç Soyer’in hiçbir katkısı yok. Bunların tamamı Aziz Kocaoğlu’na aittir. “