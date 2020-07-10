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    HaberlerEge Haberleri Hızır gibi yetiştiler
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    10.07.2020 - 00:04 |

    Hızır gibi yetiştiler

    Hızır gibi yetiştiler

    Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri 163 evsizin yemek, barınma ve kıyafet ihtiyacını karşıladı.

    Kuşadası Belediyesi, Kovid-19’a karşı tüm birimlerini alarma geçirdi. Salgın sürecinde vatandaşın yardımına koşan belediye, evsizleri de unutmadı. Pandemi süreci boyunca yardım talebinde bulunan 163 evsize günde 3 öğün sıcak yemek verildi. Anlaşmalı yurt ve otellere yerleştirilen evsizlerin, barınma ihtiyaçları giderildi. Ayrıca kıyafet yardımında bulunuldu.

    221 bin 900 lira

    Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla, ihtiyaç sahibi 487 aileye toplam 221 bin 900 lira nakdi yardım yapıldı. 7963 gıda paketinden 5631 tanesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Evde Bakım Hizmeti kapsamında 85 eve temizlik, 165 kişiye banyo hizmeti verildi. 90 bebeğe ise ‘Hoşgeldin Bebek’ ziyareti yapıldı. Başkan Ömer Günel, “Ayrım yapmadan her vatandaşımızın yardımına koştuk” diye konuştu.

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