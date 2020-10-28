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    28.10.2020 - 00:01 |

    Hızlı iyileşme

    Hızlı iyileşme

    Daha önceki yıllarda geliştirilen protez implantlarındaki temel sorunun protezin ortalama ömrünün kısa olması ve cerrahi uygulama zorluğu olduğunu dile getiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Akdemir, “Günümüzde canlı doku ile daha uyumlu implantlar geliştirildi. Aynı zamanda cerrahi teknikler, ortopedik yardımcı setler ve el aletlerinin gelişmesi ile uygulama kolaylığı arttı. Ağrı yönetiminde de önemli ilerlemeler sağlandı. Bir diğer yandan hastaya özgü implant tasarımı, cerrahi sırasında bilgisayar yardımlı navigasyon teknolojisi de hızla gelişmeye devam ediyor. Tüm bunların sonucunda artık eklem değişimi gerektiğinde daha uzun ömürlü implantlar daha kısa sürede ve kolay uygulanabilmekte ve hastalarda hızlı iyileşme ve eski sağlıklarına geri dönme sağlanabilmekte” diye konuştu.

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