‘Hızlı karar alıp harekete geçtik’

İnandığımız yolda yürüdük. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye için önemli çalışmalara imza attık. Şimdi de İzmir’in gelecek 50 yılı için çok önemli olan Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi üzerinde çalışıyoruz ancak her zamanki gibi itirazlarla karşılaşıyoruz. Bazı odalar ve belediye başkanları anlayıp dinlemeden dava açmakla uğraşıyor” dedi. Tüm dünyanın bir numaralı gündemi koronavirüsle mücadelede Türkiye’nin süreci iyi yönettiğini sözlerine ekleyen Dağ, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştirenler aslında bu süreçte alınan hızlı kararların ve kamuoyuna paylaşılan anlık durumların ne kadar faydalı olduğunu çok açık net bir şekilde gördü” diye konuştu.

Kongrede seçime tek listeyle gidilirken, mevcut başkan Veysel Bakıcıol, yeniden başkanlığa seçildi. l İZMİR AA