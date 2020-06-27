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    27.06.2020 - 00:10 |

    Hizmet dayanışması

    Hizmet dayanışması

    Salgın nedeniyle verilen idari izinlerin sona ermesiyle ofise dönen Güzelbahçe Belediyesi personeli, aylardır sahada aralıksız çalışan şantiye ekiplerine destek verdi taş döşedi, çim biçti.

    Güzelbahçe Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle idari izinlerin bitmesinden sonra normal mesai saatlerinde çalışmaya başladı. Pandemi sürecinde 7/24 sahada olmaya devam eden Fen ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleinre destek olmak ve hizmetlerin hızla tamamlanmasını sağlamak amacıyla; müdürler, memurlar ve büro personelleri masa başından kalkıp taş döşedi, park bahçelerde çim biçti.

    Gönüllü çalışma

    Çalışanların gönüllü olarak ekip arkadaşlarına destek olduğunu söyleyen Başkan Mustafa İnce, “Şantiye’de çalışan ekiplerimiz üç aydır hiç dinlenemeyip sürekli çalıştılar, halkımıza hem sosyal yardımlar hem de kentin ilaçlanması konusunda destek oldular. Büroda çalışan müdürlerimiz, memurlarımız ve personelimiz de arkadaşlarına destek olmak için ‘Bir taş da biz koyalım’ dedi. Bürolarda birer personel bırakıp hep birlikte işe koyulduk. Burada amaç birlikte bir güç olduğumuzu göstermek ve Güzelbahçeli hemşerilerimizin hizmetleri daha hızlı almalarını sağlamak” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
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