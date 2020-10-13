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    13.10.2020 - 00:02 |

    Hizmet için yarıştılar

    Hizmet için yarıştılar

    8 Ekim Dünya Hizmet Günü’nde, İzmir’den Antalya’ya kadar 64 Lions kulübü gün boyunca virüsten korunmak için maske ve steril malzemeler dağıttı, ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayarlar hediye etti. Kızılay ile birlikte kan ve organ bağışı kampanyaları yürüttü. 118R Genel Yönetmeni Esengül Erkan, “Nerede bir ihtiyaç sahibi varsa oraya ulamaya çalıştık. Çevresine hizmet için yarışan Lions ailemin tüm fertlerini dayanışma ve hizmet aşkı için kutluyorum” dedi.

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