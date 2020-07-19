Hobi kurslarında onlIne dönem...

Birden fazla kişinin görüşmesine imkan sunan zoom uygulaması üzerinden canlı olarak devam edecek kurslar, haftada 4 saat olmak üzere iki ay sürecek. Eylül ayında sona erecek eğitimlerden bin 500 Bornovalı yararlanıyor. Bağlama, gitar, piyano, keman, klarnet, yan flüt, vurmalı çalgılar, çocuk korusu, halk oyunları, bale, seramik, resim, satranç ve el sanatları branşlarında kurslar; Bornova Merkez, Bornova Cumhuriyet Evi, Atatürk Mahallesi, Çamdibi, Altındağ, Pınarbaşı, Mevlana, Naldöken ve Doğanlar olmak üzere dokuz noktada veriliyor.