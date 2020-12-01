Hocam, aramıza bekliyoruz!

Eşi, Vural için, “Yoğun bakımdaki doktorlar durumunun biraz daha iyiye gittiğini düşünüyorlar. Bebek adımları ile yavaş yavaş gidecek bir süreç. Bunu hep beraber bekleyeceğiz ve dua edeceğiz. Haziran gibi Kovid dendi. İlk testi pozitif çıktı. Daha sonra Yılmaz hiçbir şekilde Kovid olmadı. Belirtisi yoktu, tomografisi temizdi. Üstüne 2 kere daha test yapıldı, onlar da negatif çıktı” derken, hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, “Yılmaz Vural, oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım ünitesine alınarak takibi devam etmektedir. Hastanın durumu ciddiyetini korumakta olup gelişmeler paylaşılacaktır” dedi.



Ege’de dualar Vural’a



Türk futbolunun en çok takım çalıştıran teknik adamı olan Vural’ın durumu tüm futbol camiasını üzerken, Ege takımları da tecrübeli teknik adamın bir an önce sağlığına kavuşması için duacı. Vural, kariyerinde Ege’de Karşıyaka, Denizlispor, Manisaspor, Göztepe ve Akhisar’ı çalıştırdı. Göztepe’yi 2017’de 14 sene sonra Süper Lig’e taşıyan isim olan Vural, son olarak geçen sezon Akhisarspor’da görev yaptı. Akhisar’la TFF 1. Lig’de galibiyet serisi yakalayıp takımı Süper Lig’in eşiğine getirdiği dönemde pandemi nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalan Vural, Altay’la oynanacak ilk maç öncesinde kulüpte kendisiyle birlikte 3’ü futbolcu 12 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının üzüntüsünü yaşadı.