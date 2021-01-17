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    17.01.2021 - 00:02 | | DENİZ TOKAT DHA

    Hokey tutkunu oldular

    Beden eğitimi öğretmenleri sayesinde hokeyle tanışan miniklere, anne-babaları da eşlik ediyor. 16 öğrenciden oluşan takım, Türkiye 4’ncüsü de oldu

    Hokey tutkunu oldular

    Denizli’nin kırsal Eziler Mahallesi’ndeki Mustafa Kaçmaz İlk ve Ortaokulu öğrencileri, beden eğitimi öğretmeni Burak Duman’ın atanmasıyla birlikte hokeyle tanıştı. Öğrenciler, okulun bahçesinde ve halı sahada hokey oynamaya başladı. Öğrencilere aileleri de destek verince, hokey mahallede en sevilen spor haline geldi. Okuldaki öğrenciler ve aileleri bir araya gelerek, hokey müsabakaları düzenlemeye başladı. Mahallede yaşayan kadın ve erkekler, ev ya da tarla işleri tamamladıktan sonra yöresel kıyafetleriyle sahaya inip, antrenman yapıyor.

    Mahallede 16 öğrenciden oluşan hokey takımının geçen yıl salon hokeyinde Anadolu Yıldızlar Ligi’nde Türkiye 4’ncüsü olduğunu belirten beden eğitimi öğretmeni Burak Duman, “Antrenmanları beton zemin ya da halı sahada sürdürüyoruz. Salon olmadığı için zor oluyor. Salonumuz olsa daha büyük dereceler elde edebileceğimize inanıyorum. Bütün mahallede inanılmaz bir hokey sevgisi doğdu. spor yapmak için çok istekli. 70 kişilik okuldan 16 hokey sporcumuz var. Bu sayıyı arttırarak milli takıma sporcu kazandırmak istiyoruz” dedi.

    Ev işleri bitince spora

    Kızıyla birlikte antrenmanlara katıldığını belirten Şefika Bozdağ, “Çocuklarımıza destek olmak için biz de hokeye başladık. Daha önce hiç spor yapmamıştım” diye konuştu.  7’inci sınıf öğrencisi Ayşegül Su Güneş ise, “Evde hayvanlara baktıktan sonra antrenmanlara geliyorum. Ailelerimize ve büyüklerimize karşı maçlar yapıyoruz. Hedefimiz Türkiye şampiyonu olmak” dedi.

     

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