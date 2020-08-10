Homeros’a mesafeli okuma!

Salhane’deki etkinliğe bu yıl koronavirüs nedeniyle şair davet edilmedi. Troya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan ile Prof. Dr. Cevat Çapan’ın internet üzerinden görüntülü olarak katıldığı organizasyonda Prof. Dr. Çapan, Melih Cevdet Anday ile Oktay Rifat’ın şiirsel gelişimlerini anlattı. Etkinliği düzenleyen Prof. Dr. Haluk Şahin, etkinliğin bu koşullarda yapılmış olmasının önemli olduğunu belirtti. l SERKAN İLİK DHA