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    HaberlerEge Haberleri HORECA, yıldızları bir araya getirecek
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    13.02.2020 - 00:02 |

    HORECA, yıldızları bir araya getirecek

    HORECA, yıldızları bir araya getirecek

    GL Platform tarafından fuarizmir’de ikinci kez düzenlenecek olan HORECA Fair Ege Uluslararası Otel Ekipmanları ve Ağırlama Konaklama Teknolojileri Fuarı, turizm sektörünün önde gelen isimlerini ağırlayacak. Turizm sektörünün duayen isimlerinden Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, Almanya’nın bu yıl 19-22 Şubat günleri arasında düzenlenecek fuara çıkarma yapacağını belirtti. Baraner, Türk turizminin bu yıl gastronomi üzerinden büyük bir hamle gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi.

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