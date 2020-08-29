Horlama deyip geçmeyin!

Uyku apne hastasının günlük hayatta sürekli yorgun ve tahammülünün az olduğunu belirten Op. Dr. Afrashi, “Eşi ile sadece horlama yüzünden değil bu nedenlerden dolayı da sorun yaşar. Metabolizmaları bozulduğu için çok kolay kilo alırlar. Alınan bu kilolar kolay verilmez. Verilse bile kısa sürede geri alınır” dedi. Dr. Arman Afrashi, uyku apne hastalığının değişik tedavi yöntemleri olduğunu ve bu tedavi yöntemlerinin büyük bir kısmının İzmir’de var olduğunu belirtti, “Yöntemlerin içinde küçük dilin kesilmesi yer almaz ve doğru tedavi yöntemini seçmek için doktorun bilgili ve tecrübeli olması gerekir” diye konuştu.