29.08.2020 - 00:02 |
Horlama deyip geçmeyin!
Uyku hastalıkları dendiğinde birçok rahatsızlıktan bahsedildiğini belirten KBB Uzmanı Op. Dr. Arman Afrashi, “Bunların en önemlisi tıkayıcı uyku apne hastalığıdır. Bu hastalık ilk dönemlerinde hasta ve yakınları tarafından basit bir horlama olarak zannedilebilir. Ancak bilimsel verilere göre hastanın hayatına getirebileceği olumsuzlukların içinde hipertansiyon, şeker, kalp, cinsel iktidarsızlık ve kanseri düşünürsek ne kadar önemli olduğunu fark edebiliriz” dedi.
Uyku apne hastasının günlük hayatta sürekli yorgun ve tahammülünün az olduğunu belirten Op. Dr. Afrashi, “Eşi ile sadece horlama yüzünden değil bu nedenlerden dolayı da sorun yaşar. Metabolizmaları bozulduğu için çok kolay kilo alırlar. Alınan bu kilolar kolay verilmez. Verilse bile kısa sürede geri alınır” dedi. Dr. Arman Afrashi, uyku apne hastalığının değişik tedavi yöntemleri olduğunu ve bu tedavi yöntemlerinin büyük bir kısmının İzmir’de var olduğunu belirtti, “Yöntemlerin içinde küçük dilin kesilmesi yer almaz ve doğru tedavi yöntemini seçmek için doktorun bilgili ve tecrübeli olması gerekir” diye konuştu.