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    08.02.2020 - 00:00 |

    Horoz, çıkış arıyor

    Süper Lig’in ikinci yarısında Galatasaray ve Antalyaspor’a mağlup olup Göztepe ile berabere kalan Yukatel Denizlispor bugün alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen İttifak Holding Konyaspor deplasmanında terleyecek.

    Horoz, çıkış arıyor

    Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda Volkan Bayarslan’ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.00’te başlayacak. Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Konyaspor karşılaşmasının bir hayli zor geçeceğini ancak sahadan istedikleri sonucu alacaklarını söyledi. Geçen haftaki Göztepe maçında takımının çok iyi bir oyun sergilediğini dile getiren deneyimli teknik adam, “Göztepe’ye karşı galip gelemedik ama futbolumuzla çok iyi sinyaller verdik. Konya’da da aynı pozitif futbolu ortaya koyacağımızı biliyoruz” yorumunu yaptı. Sezonun ilk yarısında Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Konyaspor 1-0’lık skorla kazanmıştı.

    Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.
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