Horoz, çıkış arıyor

Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda Volkan Bayarslan’ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.00’te başlayacak. Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Konyaspor karşılaşmasının bir hayli zor geçeceğini ancak sahadan istedikleri sonucu alacaklarını söyledi. Geçen haftaki Göztepe maçında takımının çok iyi bir oyun sergilediğini dile getiren deneyimli teknik adam, “Göztepe’ye karşı galip gelemedik ama futbolumuzla çok iyi sinyaller verdik. Konya’da da aynı pozitif futbolu ortaya koyacağımızı biliyoruz” yorumunu yaptı. Sezonun ilk yarısında Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Konyaspor 1-0’lık skorla kazanmıştı.