Horoz şokta

Süper Lig’de pandemi nedeniyle verilen ara sonrası kötü bir başlangıç yapan Yukatel Denizlispor, evinde 5-1 kaybettiği Beşiktaş maçıyla büyük üzüntü yaşadı. Teknik Direktör Bülent Uygun, “Telafi edeceğiz” dedi.

Süper Lig’de evinde Beşiktaş’ı ağırlayan Ege temsilcisi Yukatel Denizlispor, siyah beyazlılara 5-1’lik skorla kaybetti. Geçtiğimiz hafta da deplasmanda Sivasspor’a 1-0 mağlup olan yeşil siyahlılar, koronavirüs sebebiyle verilen ara sonrası yeniden dönülen ligde henüz puanla tanışamadı. Seyircisiz oynanan maçta evinde en farklı mağlubiyetlerden birini alan yeşil siyahlılar, oynadığı futbolla da camiasını üzdü. Üst üste ikinci yenilgisini alan Horoz, alt sıralara yaklaştı. Teknik Direktör Bülent Uygun da karşılaşmayı kazanmayı hak etmediklerini dile getirdi.

‘Eksiklerimiz var’

Maçta beraberliği yakaladıklarını hatta öne geçmek için fırsat dahi bulduklarını belirten deneyimli teknik adam, “Maçta eksiklerimiz de bir hayli fazlaydı. Aramızdan ayrılanlar, sakatlar ve cezalılar planlarımızı bozdu. Biz çok karakterli bir takımız ama biraz duygusalız. Sivasspor ve Beşiktaş yenilgileri için üzgünüm. Ancak bunları telafi edecek gücümüz ve potansiyelimiz var” ifadelerini kullandı. Yukatel Denizlispor gelecek hafta Çaykur Rizespor’a konuk olacak.