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    HaberlerEge Haberleri Horoz, tek vücut
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    02.02.2020 - 00:00 |

    Horoz, tek vücut

    Yukatel Denizlispor yarın evinde oynayacağı Göztepe maçı için kenetlendi.

    Horoz, tek vücut

    Ege derbisinde sarı kırmızılılara karşı mutlak galibiyet bekleyen yeşil siyahlılarda taraftarlar çıkan biletleri kısa sürede tüketti. Göztepe’nin son haftalarda iyi bir çıkış yakaladığını dile getiren Teknik Direktör Mehmet Özdilek, “Taraftarımızın önünde kazanıp zor günleri geride bırakacağız” dedi. Profesyonel Şube Sorumlusu Ali Fırat ise, “Geriye dönüp bakmanın bir anlamı yok. Önümüzde çok güzel fırsatlar var. Göztepe maçını kazanıp yolumuzu yeniden açacağımıza inancım tam. Göztepe karşılaşmasıyla yeniden çıkış yapacağımızı düşünüyorum” dedi.

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