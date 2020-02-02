02.02.2020 - 00:00 |
Horoz, tek vücut
Yukatel Denizlispor yarın evinde oynayacağı Göztepe maçı için kenetlendi.
Ege derbisinde sarı kırmızılılara karşı mutlak galibiyet bekleyen yeşil siyahlılarda taraftarlar çıkan biletleri kısa sürede tüketti. Göztepe’nin son haftalarda iyi bir çıkış yakaladığını dile getiren Teknik Direktör Mehmet Özdilek, “Taraftarımızın önünde kazanıp zor günleri geride bırakacağız” dedi. Profesyonel Şube Sorumlusu Ali Fırat ise, “Geriye dönüp bakmanın bir anlamı yok. Önümüzde çok güzel fırsatlar var. Göztepe maçını kazanıp yolumuzu yeniden açacağımıza inancım tam. Göztepe karşılaşmasıyla yeniden çıkış yapacağımızı düşünüyorum” dedi.
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın ettiAntalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler denizde yüzüp, sahilde güneşlendi.
Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.