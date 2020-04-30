Horoz, testi yaptı antrenmana başladı

Haluk Ulusoy Tesisleri’nde toplanan futbolcular, ilk önce koronavirüs testine tabi tutuldu. Testin ardından futbolcular, gruplar halinde dayanıklılık ve pas çalışması yaptı. Teknik Direktör Bülent Uygun, “Çalışmalarımıza başladık. Tesislerdeki hijyen konusuna hassasiyet gösteriyoruz. Oyuncularımız da sahada gruplar halinde çalışacak. Tedbiri elden bırakmadan takımımızı en iyi şekilde hazırlayacağız” diye konuştu.