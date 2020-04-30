30.04.2020 - 00:00 |
Horoz, testi yaptı antrenmana başladı
Yukatel Denizlisporlu oyuncular, koronavirüs testinden geçip antrenmanlara başladı.
Haluk Ulusoy Tesisleri’nde toplanan futbolcular, ilk önce koronavirüs testine tabi tutuldu. Testin ardından futbolcular, gruplar halinde dayanıklılık ve pas çalışması yaptı. Teknik Direktör Bülent Uygun, “Çalışmalarımıza başladık. Tesislerdeki hijyen konusuna hassasiyet gösteriyoruz. Oyuncularımız da sahada gruplar halinde çalışacak. Tedbiri elden bırakmadan takımımızı en iyi şekilde hazırlayacağız” diye konuştu.
Irak'tan getirilen 149 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildiYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen 149 Türk vatandaşı, Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarih verdiMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona Virüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitimin devam edeceğini duyurdu. Bakan Selçuk, sınıf geçme ile ilgili de ''Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler'' dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk okulların 1 Haziran'da açılabileceğini duyurdu.