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    HaberlerEge Haberleri Horoz, Torje’nin peşinde
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    29.05.2020 - 00:00 |

    Horoz, Torje’nin peşinde

    Yukatel Denizlispor, yeni sezonda sağ kanat transferi için Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Larissa’da forma giyen Gabriel Torje’yi gündemine aldı.

    Horoz, Torje’nin peşinde

    Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada izinsiz olarak ülkesine giden ve kadroda düşünülmeyen Modou Barrow’un yerine Torje’ye kanca atan yeşil siyahlıların deneyimli futbolcuyla görüşmelere başladığı vurgulandı. Sezonun ikinci yarısında dahil olduğu Yunan ekibinde 4 maça çıkan deneyimli sağ kanat oyuncusu, gol ya da asist üretemedi. Sol kanatta ve orta sahanın ortasında de görev yapan Torje, daha önce Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Karabükspor, Sivasspor ve Osmanlıspor’da forma giymişti.

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