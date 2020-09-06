Horoz, transferde titiz davranıyor

Takviye çalışmalarının sürdüğünü belirten Çetin, 3 oyuncuyu daha kadrolarına dahil edeceklerini söyledi. Çetin, “Sagal, Bakalorz, Cenk, Mesanovic ve Pantilimon’u renklerimize bağladık. Kaliteli transferler gerçekleştirdik, devamı gelecek. 3 transfer daha yapıp kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. İnce eleyip sık dokuyoruz. Hata yapma lüksümüz yok” dedi.