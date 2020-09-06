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    HaberlerEge Haberleri Horoz, transferde titiz davranıyor
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    06.09.2020 - 00:00 |

    Horoz, transferde titiz davranıyor

    Süper Lig’de transferde son olarak Nottingham Forest’tan kaleci Costel Pantilimon ile sözleşme imzalayan Denizlispor’a Başkan Ali Çetin’den müjde geldi.

    Horoz, transferde titiz davranıyor

    Takviye çalışmalarının sürdüğünü belirten Çetin, 3 oyuncuyu daha kadrolarına dahil edeceklerini söyledi. Çetin, “Sagal, Bakalorz, Cenk, Mesanovic ve Pantilimon’u renklerimize bağladık. Kaliteli transferler gerçekleştirdik, devamı gelecek. 3 transfer daha yapıp kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. İnce eleyip sık dokuyoruz. Hata yapma lüksümüz yok” dedi.

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