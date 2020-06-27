Horoz, Yücel İldiz’e borcunu ödeyecek

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, eski Teknik Direktörü Yücel İldiz’e 1 milyon 546 bin 666 lira 67 kuruş ödeme yapacak. Yücel İldiz’in takımdan ayrıldıktan sonra alacağını istemesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) itiraz eden yeşil siyahlı yönetimin yaptığı itiraz, olumsuz sonuçlandı. TFF Tahkim Kurulu, Denizlispor’un Yücel İldiz’e faiziyle birlikte ödeme yapmasını kararlaştırdı.