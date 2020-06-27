27.06.2020 - 00:00 |
Horoz, Yücel İldiz’e borcunu ödeyecek
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, eski Teknik Direktörü Yücel İldiz’e 1 milyon 546 bin 666 lira 67 kuruş ödeme yapacak. Yücel İldiz’in takımdan ayrıldıktan sonra alacağını istemesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) itiraz eden yeşil siyahlı yönetimin yaptığı itiraz, olumsuz sonuçlandı. TFF Tahkim Kurulu, Denizlispor’un Yücel İldiz’e faiziyle birlikte ödeme yapmasını kararlaştırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.