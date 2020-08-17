Horoz’a Alman orta saha

Eintracht Frankfurt, Paderborn ve Hannover formalarıyla 4 sezon Bundesliga’da oynayan, geçen sezonu Hannover’le Bundesliga 2’de geçiren 31 yaşındaki oyuncunun resmi imzayı atması bekleniyor. Öte yandan Portekiz ekibi Vitoria Guimares’ten kiralanıp attığı 7 golle takımın yıldızı olan Oscar Estupinan, Yeni Malatyaspor’un radarında. Yeni Malatyaspor’un Denizli’ye yedek golcü olarak gelip performansıyla hemşehrisi Rodallega’yı bile sollayan 23 yaşındaki Kolombiyalı’nın bonservisini almak için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.