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    HaberlerEge Haberleri Horoz’a Alman orta saha
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    17.08.2020 - 00:00 |

    Horoz’a Alman orta saha

    Denizlispor’un Hannover 96’dan Alman orta saha oyuncusu Marvin Bakalorz’la anlaştığı iddia edildi.

    Horoz’a Alman orta saha

    Eintracht Frankfurt, Paderborn ve Hannover formalarıyla 4 sezon Bundesliga’da oynayan, geçen sezonu Hannover’le Bundesliga 2’de geçiren 31 yaşındaki oyuncunun resmi imzayı atması bekleniyor. Öte yandan Portekiz ekibi Vitoria Guimares’ten kiralanıp attığı 7 golle takımın yıldızı olan Oscar Estupinan, Yeni Malatyaspor’un radarında. Yeni Malatyaspor’un Denizli’ye yedek golcü olarak gelip performansıyla hemşehrisi Rodallega’yı bile sollayan 23 yaşındaki Kolombiyalı’nın bonservisini almak için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

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