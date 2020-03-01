01.03.2020 - 00:00 |
Horoz’da parola galibiyet
Süper Lig’de son olarak Kasımpaşa deplasmanından 2-0 mağlup ayrılıp galibiyet hasretini 8 maça çıkaran Yukatel Denizlispor bugün evinde BTC Türk Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaşacak.
Atatürk Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmada Koray Gençerler görev alacak. Denizlispor’da cezalı bulunmazken, sakatlıkları süren Onazi, Lopes ve Bergdich forma giyemeyecek. Müsabakanın bilet fiyatları VIP ve loca önü 50, kapalı 1. kategori 40, 2. ve 3. kategori 30, maraton 20, kale arkası ve misafir tribün 10 lira olarak belirlendi. Yeşil siyahlıların yeni Teknik Direktörü Bülent Uygun, “Kasımpaşa maçının ardından en iyi şekilde Yeni Malatyaspor müsabakasına hazırlandık. Hepimiz canla başla mücadelemizi sergileyeceğiz” diye konuştu.
Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.