Horoz’da parola galibiyet

Atatürk Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmada Koray Gençerler görev alacak. Denizlispor’da cezalı bulunmazken, sakatlıkları süren Onazi, Lopes ve Bergdich forma giyemeyecek. Müsabakanın bilet fiyatları VIP ve loca önü 50, kapalı 1. kategori 40, 2. ve 3. kategori 30, maraton 20, kale arkası ve misafir tribün 10 lira olarak belirlendi. Yeşil siyahlıların yeni Teknik Direktörü Bülent Uygun, “Kasımpaşa maçının ardından en iyi şekilde Yeni Malatyaspor müsabakasına hazırlandık. Hepimiz canla başla mücadelemizi sergileyeceğiz” diye konuştu.