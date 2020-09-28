Horoz’da parola galibiyet

Süper Lig’de ilk iki haftadan 1 puan çıkarabilen Yukatel Denizlispor bugün 4 puana sahip Fraport Tav Antalyaspor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakada, Halis Özkahya düdük çalacak. Konuk yeşil siyahlılarda geçen hafta Trabzonspor maçında kırmızı kart gören forvet Hadi Sacko forma giyemeyecek. Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, “Sezonun ilk galibiyetini almak istiyoruz. Maça iyi hazırlandık, oyuncularımızın motivasyon ve morali yerinde. Gerçek Denizlispor’u izlettirmeye başlayacağız” yorumunu yaptı.