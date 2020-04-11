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    11.04.2020 - 00:00 |

    Horoz’da sözleşme telaşı

    Yukatel Denizlispor, sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek defans oyuncuları Zeki, Mustafa Yumlu ve Oğuz ile yeniden sözleşme imzalamak için harekete geçti.

    Horoz’da sözleşme telaşı

    Bu sezon iyi bir performans sergileyen Zeki Yavru ve Mustafa Yumlu ve Oğuz Yılmaz’ı ikna etmeye çalışan yönetimin bu oyunculara 2’şer yıllık sözleşme önerdiği belirtildi. Öte yandan yönetim, takımda kiralık olarak oynayan 23 yaşındaki forvet Oscar Estupinan’ın da takımda kalması için çalışma başlattı. Denizli ekibinin 7 gol atan oyuncunun bonservisini almak istediği kaydedildi.

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