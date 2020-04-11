11.04.2020 - 00:00 |
Horoz’da sözleşme telaşı
Yukatel Denizlispor, sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek defans oyuncuları Zeki, Mustafa Yumlu ve Oğuz ile yeniden sözleşme imzalamak için harekete geçti.
Bu sezon iyi bir performans sergileyen Zeki Yavru ve Mustafa Yumlu ve Oğuz Yılmaz’ı ikna etmeye çalışan yönetimin bu oyunculara 2’şer yıllık sözleşme önerdiği belirtildi. Öte yandan yönetim, takımda kiralık olarak oynayan 23 yaşındaki forvet Oscar Estupinan’ın da takımda kalması için çalışma başlattı. Denizli ekibinin 7 gol atan oyuncunun bonservisini almak istediği kaydedildi.
Milliyet'te Haftanın Özeti (10 Nisan 2020)İşte Türkiye ve dünyadaki bu haftanın öne çıkan başlıkları...
Ağlara takılan yunus balığını böyle kurtardı: “Dur oğlum, dur bir tanem seni kurtaracağım”Ordu’da bir balıkçı, ağlara takılan yunus balığını kurtarmaya çalıştığı esnada, “Dur oğlum seni kurtaracağım, az kaldı bir tanem kendini incitme” diyerek hem balığı sevdi, hem de ağlardan kurtardı.