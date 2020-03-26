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    HaberlerEge Haberleri Horoz’un golleri Kolombiyalılardan
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    26.03.2020 - 00:00 |

    Horoz’un golleri Kolombiyalılardan

    Horoz’un golleri Kolombiyalılardan

    Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor’da Kolombiyalı futbolcular, skora yaptığı katkıyla dikkat çekti. Süper Lig’de 26 gol atan yeşil siyahlı ekip, bunların 10’unu Rodallega ve Estupinan’ın ayağından buldu. Ege temsilcisinden sezonun en golcü ismi Rodallega oldu. Kolombiyalı forvet, çıktığı maçlarda 6 kez gol sevinci yaşadı. Rodallega’nın vatandaşı Oscar Estupinan da 4 golle ikinci sırada yer aldı. Denizlispor, ligde attığı 26 golün 10’unu Kolombiyalı futbolcularının ayağından bulmuş oldu. Öte yandan Denizlispor, bu sezon gol yollarında savunmasından da önemli katkı aldı. Defansın göbeğinde oynayan Mustafa Yumlu, 3 golün altına imza attı.

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