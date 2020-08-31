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    31.08.2020 - 00:02 |

    Horoz’un gözü Pantilimon’da

    Horoz’un gözü Pantilimon’da

    Denizlispor, transfer listesindeki İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest’ta forma giyen Romanyalı kaleci Costel Pantilimon’la anlaşma sağladı. Geçen sezonu Güney Kıbrıs Ligi takımlarından Omonoia Lefkoşa’da kiralık olarak geçiren file bekçisinin kısa süre içinde kente gelip resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Kariyerinde Politehnica Timisoara, Manchester City, Sunderland, Watford, Deportivo La Coruna gibi kulüplerde görev yapan 33 yaşındaki kaleci, 27 kez de Romanya Milli Takımı’nın kalesini korudu. Öte yandan Denizlispor, ilk hazırlık maçında Gaziantep FK’ya karşı sahadan 3-2 yenik ayrıldı.Yukatel Denizlispor, bonservisi Meksika Ligi ekiplerinden Pachuca’da bulunan ve geçen sezonu Juarez’de kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki futbolcu Angelo Sagalı transfer ettiğini duyurdu.

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