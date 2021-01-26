Horoz’un yüzü gülmedi

Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, kadro kalitesini bir an önce yükseltmeleri gerektiğini belirtti, “Oyuncu kalitesi anlamında yetersiz olduğumuz yerler var. Bu seviyede oyuncu kalitesini artırmaya çok ihtiyacımız var. Bu girdaptan çıkmak gerekiyorsa, net 6-7 rakipler kalitesinde oyuncu transfer etmemiz gerekiyor. Her türlü sıkıntıya rağmen sahada mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz” dedi.