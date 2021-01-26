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    HaberlerEge Haberleri Horoz’un yüzü gülmedi
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    26.01.2021 - 00:01 |

    Horoz’un yüzü gülmedi

    Süper Lig’de son olarak Fatih Karagümrük’e 2-1 mağlup olan Yukatel Denizlispor’da galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

    Horoz’un yüzü gülmedi

    Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, kadro kalitesini bir an önce yükseltmeleri gerektiğini belirtti, “Oyuncu kalitesi anlamında yetersiz olduğumuz yerler var. Bu seviyede oyuncu kalitesini artırmaya çok ihtiyacımız var. Bu girdaptan çıkmak gerekiyorsa, net 6-7 rakipler kalitesinde oyuncu transfer etmemiz gerekiyor. Her türlü sıkıntıya rağmen sahada mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz” dedi.

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