Hoş geldin golcü!

Bülent Buda: Rıdvan, takımın ne denli iştahlı olduğunun belgeseli sanki. 3 gol attı, ilk 2’si ofsayta takıldı. Üçüncüsü nalına mıhına der gibi sağlam bir gol oldu. Golden sonra bir de yan hakeme bakış atmıştır, buna da kaldır diye. Onun bu hali, yanındaki David’i de iştahlandırdı ki “Rıdvan yazar da ben yazamaz mıyım?” dedi. Geldi ve yazdı. Selmani bu takımın başına gelen en güzel şey derim tekrar tekrar. 2 yedi, yine fazlasını çıkardı. Tayfun’un golü teknik karakteri yüksek, ustaca bir vuruştu. Bir süre önce de vurguladım. Şeref Özcan kaliteli bir futbolcu. Kumaşı sağlam, belli oluyor. Değerini bilmek gerek. Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç. Ama sadece bir başlangıç. Geride bekleyenler, çok daha sıkı, yarışmacı bir karakter isteyen oyunlar. Tüm takımların canı burnunda. Kimi zirveye tutunmak için kimisi de aman altlara düşmeyeyim savaşımında. Bakalım yenilerin lisans işlemleri de bitsin, alana çıksınlar. Koşmaya başlasınlar. Adımlarını bir görelim. Bakış açılarımızı o adımların kalitesine bakarak yeniden biçimlendiririz.



Fatih Tanfer: Menemenspor adına sezon başından itibaren maçlarının her bölümünde aksiyon olduğunu ifade etmiştim. Takım halinde fiziksel açıdan atletik, dinamizmi ve ikili mücadeledeki başarıları da biliniyordu. Sahada kazanılan, masada kaybedilen Adanaspor maçı sonrası elbette takımın morali bozuldu. Ama Altınordu maçında gördük ki Teknik Direktör Ümit Karan devre arasında takımı iyi hazırlamış. Savunmada Domgjoni, Rıdvan, kaleci Selmani harikaydılar. Yusuf Talum büyük çıkış içinde. Tayfun ve Taşkın daha doğru oynayıp çabuk ve akıllı idiler. Hücumda ise başta Rasheed çok etkiliydi. 2 stoperi de gollerini attı. Maç boyunca isabetli şutları alkışlanacak düzeydeydi. 3 puanı aldı. Bu hafta rakip evinde lider Giresunspor. Enerjisi, hırsı ve kazanma arzusuyla Menemenspor her takımı zorlayacak güçtedir.



Mehmet Demirtaş: Ümit Karan’ın forvet oynadığı yılları anımsayacak olursak takımın üzerindeki etkisini daha iyi duyumsarız. İkinci yarının başlangıcı için hem oyun olarak hem skor olarak çok iyi bir maçtı. 4 golle gelen müthiş zafer takıma pozitif etki edecektir. Giden oyuncuların yerine yapılan takviyelerle Menemenspor o dinamik yapısını koruyarak öz kimliğini benimseyecektir. Var olan potansiyele Karan’ın ofansif dokunuşu Menemenspor’u yukarılara taşıyacaktır. Onların yeri düşme potası değil yukarılardır.



Zirveden uzaklaştılar



Bülent Buda: Toplar Erhan’dan dönüyor, savunma seyrediyor, Menemen golleri sıralıyor. Mevsimin Erhan ile birlikte en kötü savunma oyunu. Bol ikramlı, kırılgan. Emircan ilk maçını oynadı. Topla çok buluştu. Hepsini rakiplerine kaptırdı. Oynayarak kaptırmamayı öğrenecektir, kuşku yok. Ahmet İlhan, hırslı, istekli, iştahlı, kendine benzerini arıyor sahada. Sevindirici haber, Hüsamettin gol attı. Hem de iyi bir gol. Futbolculara göre sürpriz, şanssız bir başlangıç. Çok zarif, ince yaklaşımları bu lig taşımıyor, dışlıyor çoğu zaman. Bu durumda Altınordulu genç adamların oyunu çekip çevirme tercihlerinde bir miktar dönüşüm gerekiyor mu acaba?



Fatih Tanfer: Maçın başından itibaren iyi pas yaptı, topu rakip kaleye taşıdı. Ama karşısında inanılmaz bir performans gösteren kaleci Selmani vardı. İlk yarıda net 5 pozisyon kurtardı. İkinci yarıda ise kalesinde 4 gol gördü. Rakibine kontra atak şansı verdi. Alan ve adam savunmasında büyük hatalar yaptılar. Sinan’ın da eksikliği hissedildi. Altınordu’nun eksik oyuncularının tamamlanması sonrası oyun temposunun yükseleceğine ve istenilen Altınordu’yu izleyeceğimize inanıyorum.



Mehmet Demirtaş: Son dönemde izlediğim en formsuz Altınordu savunması bu olsa gerek. Kaleci Erhan ve önündeki savunma dörtlüsü gerçekten sadece rakiplerini bekler vaziyetteydi. Bir dönem liderliği ele geçiren kırmızı lacivertliler, son müsabakalarında istediği sonucu bir türlü elde edemiyor. Yani yolunda gitmeyen, işleyişin dışında bir Altınordu var. Buna eksikliklerin olumsuz yanlarını dahil edebiliriz. Altınordu’da eksik oyuncuların yerine formayı kuşanan isimler her zaman hazır ve nazırdır. Ancak görüyoruz ki kafa olarak sahada değiller. Liderle 10 puan gibi ciddi bir mesafe girdi araya. Her yıl olduğu gibi bu yıl da aynı filmi izlemeyiz umarım!



Kenetlen büyük Altay



Bülent Buda: Maçın bitimine dakikalar kala takımın en iyisi, o dakikaya kadar kusursuz oynayan Cihan bir hata yaptı. 1 puan gitti. Bu tür toplarda kaleni boşalttın mı havada eylemini eksik, yarım bırakmayacaksın. Takım neredeyse maçın bütününde baskı altında oynadı. 40’larını solumaya başlayan kaptan, yanındaki arkadaşlarına güven aşılayarak esin kaynağı olmayı sürdürüyor. Orta alan bütünüyle işlevsiz. Kappel geziniyor. Marco top arıyor. Samsun kalecisi galiba bir kez bir yüksek topta çimlere düştü. O kadar. Yani zorlanmadı. Ders çıkarmak lazım.





Fatih Tanfer: Altay, kendisi için hayati önem taşıyan Samsun deplasmanında maalesef 3 puanı bıraktı. Altay’ın yeni transferlerinin de kadroya girmesiyle daha iyi sonuçlar alacağına inanıyorum. Altay’da başta hücum oyuncularının daha üretken olması, orta alanın oyuna ağırlığını koyup direncini artırması kesinlikle şart. Yaklaşık 8 takım Play Off mücadelesi veriyor. 2 takım da direkt Süper Lig’e çıkacak. İlk durak da İstanbulspor. Önemini anlatmaya gerek yok sanırım.



Mehmet Demirtaş: Türkiye’nin önde gelen 2 camiası Altay ve Samsunspor, eski günleri yad etmek adına Süper Lig’e uzanma hasretiyle yanıp tutuşurken, bu sezon çok çetin bir yarışın eşiğindeler. Altay, devreyi Bandırma mağlubiyetiyle kapatırken, perdeyi Samsun yenilgisiyle açtı. Elden kayıp giden 6 puan. Altay yapı olarak oyundan ziyade oyuncu-oyuncularla maç alan bir stilde. Yani her maç en az bir oyuncu sahne alıp maçı koparıyor. Hücumda bu kadar zihin ve bedensel olarak yoksun olan siyah beyazlı oyuncular, haliyle gol dahi bulamadılar. Topu rakibe verdiklerinde bir bakıma oyun da elden gitmiş oluyor. Lisans işlemleri nedeniyle yeni isimler süre alamadı. Onların takıma dahil edilmesiyle ilerleyen süreçlerde bizleri ne bekliyor, hep birlikte yaşayıp göreceğiz.



Omar Mohamed imzayı attı



Menemenspor, transferde gaz kesmiyor. Sarı lacivertliler son olarak Amerika Birleşik Devletleri takımı Greenville Triumph’ta oynayan Omar Mohamed’i transfer etti. İzmir’e gelen 24 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

3. Lig’de liderlik savaşı



Misli.com 3. Lig 2. Grup’ta 32 puanla zirve ortağı Nazilli BLD, ikinci yarının ilk haftasında bugün evinde averajla liderlik koltuğunda oturan Fethiyespor’la kozlarını paylaşacak. Nazilli İlçe Stadı’nda oynanacak kritik müsabaka saat 13.00’te başlayacak. 3. Grup’ta 35 puanlı lider Somaspor evinde 33 puanı bulunan 3. sıradaki Esenler Erokspor’la karşı karşıya gelecek. 1. Grup’ta son sırada yer alan Manisaspor, zirve takipçisi Diyarbekirspor’a konuk olacak. Tüm maçlar 13.00’te başlayacak.