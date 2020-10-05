Hoşgeldin Arda bebek

Gözde Grubu’nun kapılarını yeniden açan Özel Sağlık Hastanesi’nde ilk bebek sevinci yaşandı. Orhan ve Sevcan Kahraman çifti, 3 kilo 350 gram ağırlığında dünyaya gelen oğulları Arda’ya kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Baba Orhan Kahraman, kendisinin ve kardeşinin de Özel Sağlık Hastanesi’nde doğduğunu dile getirdi; oğlu Arda’nın da bu hastanede ailenin ikinci nesli olarak doğmasının güzel bir anı olarak kalacağını belirtti.

Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, çifti kutladı, altın taktığı Arda bebeğin bir ömür boyu hastaneden indirimli olarak faydalanabileceği müjdesini de verdi. Op. Dr. Kalı, Özel Sağlık Hastanesi’nin yurtdışından gelecek hastalara da başarıyla hizmet vereceğini söyledi.