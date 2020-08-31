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    31.08.2020 - 00:02 |

    Hoşgör dijitalle buluştu

    Hoşgör dijitalle buluştu

    Dr. Derya Tatman’ın “CAPRIOLE” (Handmade&Digital Workflow) konulu sergisinin açılışı, Denizli İhracatçılar Birliği’nde gerçekleştirildi. Açılışa Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Denetleme Kurulu üyesi Şaban Öngören de katılırken sergide, Denizli’ye özgü yöresel el tezgahı dokuma ve doğal boyama olan Hoşgör kumaşının dijital sanal ortamda 3D üretimini kapsayan ürünler sergilendi.

    2D ve 3D kalıp ve dikimler

    EGSD Denetleme Kurulu üyesi Şaban Öngören, “El tezgâhında dokunan, orijinal Hoşgör kumaşının tamamen otantik yöntemlerle renklendirilmesinin ardından, tezatlık oluşturarak dijital iş akışı kavramı ile bir araya getirilmesi, sektörümüzün dijitalleşmeye uyum sürecine önemli bir örnektir. 2D ve 3D yazılımlarla kalıp ve dikimleri yapılan Hoşgör kumaşı sanal dünyaya adım attı. Ege’nin değerlerini ön plana çıkarmada dijital yöntemlerin kullanılması önemli bir örnek olmuştur” dedi.

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